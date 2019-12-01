Estudiar Ingeniería Empresarial Agropecuario te dará un perfil versátil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:35:26

Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto del 2025.- Estudiar la Carrera de Ingeniería Empresarial Agropecuario en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) no solo significa obtener un título universitario, también es abrir la puerta a un abanico de oportunidades laborales que abarcan desde el emprendimiento hasta el impacto internacional.

Esta Carrera, que combina conocimientos del sector agropecuario, visión empresarial y tecnología de punta, forma profesionales preparados para transformar el campo y liderar el futuro alimentario del mundo.

¿Dónde puede trabajar un egresado de Ingeniería Empresarial Agropecuario?

El campo laboral de un Ingeniero Empresarial Agropecuario egresado de la UAG es amplio y diverso, con alta demanda en múltiples sectores.

Emprendimiento con impacto: Los egresados están capacitados para crear, administrar y escalar sus propias empresas agropecuarias, desde proyectos agrícolas innovadores hasta negocios de transformación de alimentos, aplicando modelos de negocio sostenibles y rentables.

Producción y transformación de alimentos: Pueden integrarse a empresas del sector agroalimentario en cualquier etapa de la cadena, como producción agrícola, ganadera, procesamiento, distribución o comercialización. Su formación integral los convierte en piezas clave para garantizar calidad y eficiencia.

Consultoría y asesoría empresarial: Gracias a su perfil multidisciplinario, están preparados para ofrecer servicios como consultores especializados, optimizando procesos, proponiendo estrategias financieras o mejorando la rentabilidad de empresas agroindustriales.

Sector público y políticas públicas: También pueden incorporarse a dependencias gubernamentales para diseñar e implementar programas y políticas que fortalezcan el desarrollo del sector agropecuario en México y en el extranjero.

Investigación e innovación tecnológica: En centros de investigación y desarrollo, los egresados pueden trabajar en proyectos de innovación agroindustrial, aplicando nuevas tecnologías para mejorar los sistemas de producción y sustentabilidad.

Proyección internacional: La UAG ofrece un programa 4+1 con Arizona State University (ASU), que permite obtener una maestría en negocios y acceder a un permiso para trabajar en Estados Unidos hasta por tres años, lo que amplía significativamente el horizonte laboral del egresado.

Una carrera, múltiples caminos

Con una formación sólida, visión global y enfoque práctico, los Ingenieros Empresariales Agropecuarios de la UAG están preparados para liderar, transformar y emprender en un sector vital para el presente y el futuro del planeta.

Más que una carrera, es una plataforma de oportunidades para dejar huella en el mundo.