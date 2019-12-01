Estudiantes UTC viajarán a España, Argentina y Estados Unidos

Estudiantes UTC viajarán a España, Argentina y Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:24:11
Corregidora, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, encabezó la ceremonia de despedida a las y los 18 alumnos de esta casa de estudios, que viajarán a Argentina, España y Estados Unidos -seis, 10 y dos, a cada país, respectivamente-, como parte del programa de movilidad internacional “Contigo, Beca Embajadores”, impulsado por el Gobierno del Estado de Querétaro y la Secretaría de Educación (SEDEQ).

Durante el evento, Lugo Ledesma destacó que, desde 2022, más de 100 estudiantes de la UTC han participado en estancias académicas realizadas en países como Canadá, Irlanda, Escocia, Inglaterra y Japón, lo que les permite fortalecer su preparación profesional.

En la ceremonia también estuvo presente el rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), Cristopher James Barousse, quien reconoció el valor de este programa para impulsar a las y los jóvenes en áreas clave como ciencia, tecnología, innovación y lenguas extranjeras.

