Estudiantes UTC destacan durante estancia académica en Japón

Corregidora, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- Cinco estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, así como de Mecatrónica, de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) participaron en una estancia académica internacional en el Instituto Mirai Innovation de Osaka, Japón, como parte del programa “Contigo, Beca Embajadores” que impulsa el Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ).

El rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, resaltó la relevancia de esta participación internacional, donde los estudiantes Carlos Alfonso Quiróz Zamudio, Zeus Méndez Rincón, Gamaliel Díaz Alegría, Jorge Martínez Rojas y Uriel Becerra Chávez, desarrollaron proyectos orientados a la aplicación de Inteligencia Artificial (IA), ciencia de datos e innovación tecnológica, con énfasis en áreas como salud, sostenibilidad y eficiencia en procesos productivos.

“La formación de nuestros estudiantes se enriquece cuando se enfrentan a escenarios globales. Esta estancia en Japón no sólo fortalece sus conocimientos técnicos en tecnologías de la información, sino que también les permite desarrollar una visión más amplia, innovadora y competitiva, que repercutirá en su futuro profesional y en el desarrollo de nuestro estado”, enfatizó.

Durante su experiencia, los jóvenes trabajaron de la mano con especialistas internacionales y fortaleciendo sus competencias en un entorno multicultural y de alta exigencia académica, donde se integraron a proyectos vinculados con tecnologías emergentes, innovación digital y aplicaciones alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, se impulsa su talento hacia escenarios internacionales que consolidan a Querétaro como un referente en educación superior vinculada al desarrollo científico y tecnológico.