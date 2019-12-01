Estudiantes de UTM llevarán la gastronomía michoacana a batalla culinaria nacional

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) anunció que sus estudiantes representarán a Michoacán en la Gran Batalla Culinaria Canirac 2025, que se llevará a cabo el 4 de octubre en Puebla. El equipo llevará consigo su cultura y origen, representando al estado y a la universidad a nivel nacional.

Los seleccionados son Ángela Jacqueline Benítez Triana, Omar Alexey Guzmán Hernández y Jocelyn Yépez Valerio, estudiantes de la carrera de Gastronomía de la UTM. Su asesor, Hugo Mora Alcaraz, explicó que la participación fortalecerá la formación académica y técnica de los jóvenes, además de que se contempla un programa de estadías en restaurantes con estrella Michelin en Europa como parte de su desarrollo profesional.

Durante la presentación, Jorge Alexei Rodríguez Herrejón, director académico de la UTM, destacó que la institución es la única universidad pública en la etapa nacional y subrayó la vinculación con sectores gastronómicos clave, lo que impulsa de manera positiva la proyección de la cocina michoacana. Por su parte, la estudiante Jocelyn Yépez afirmó que además de competir por el primer lugar, el equipo busca compartir la identidad cultural de Michoacán a nivel nacional.

La etapa final reunirá a estudiantes de diez estados: Querétaro, Yucatán, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. El anuncio se realizó en rueda de prensa en el Hotel Mansión Solís, con la participación de Gerardo Salvador Bustos Pineda, presidente de Canirac Morelia; Omar Estrada Suárez, director general de Mansión Solís; Jonathan Moreno Jaramillo, subdirector de Gastronomía de la UTM; además de docentes, representantes del sector privado y los finalistas que integran el equipo.