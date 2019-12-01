Estudiantes de UT San Juan fortalecen conocimientos en Escocia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:52:33

San Juan del Río, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- Tres estudiantes de las carreras de Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Tecnologías de la Información e Innovación Digital y Tecnologías de la Información, área Desarrollo de Software Multiplataforma, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), fortalecen sus conocimientos y habilidades específicas en la Universidad de Robert Gordon, en Escocia.

Lo anterior a través de tutorías y prácticas de laboratorio en tecnologías avanzadas, además de adquirir técnicas para el desarrollo de estrategias para la aplicación de la Inteligencia Artificial en el entorno profesional.

Esta movilidad internacional, que es parte del “Programa Beca Embajadores 2025” que impulsa el Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Educación, permite también la inmersión lingüística, cultural y científica de los jóvenes de la UT San Juan como parte del modelo de aprendizaje y enseñanza escocés.

Lo que da la oportunidad para enriquecer su experiencia y brindarles las herramientas necesarias para analizar y atender problemáticas desde una visión global.