Estudiantes de Universidad Tecnológica de Morelia participarán en simposio internacional

Morelia, Michoacán, 6 de mayo de 2025.- Tres proyectos desarrollados por estudiantes de la carrera de Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Morelia fueron aceptados para su exposición en el Segundo Simposio Internacional de Biotecnología, organizado por la Red Michoacana de Biotecnología y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI).

Los trabajos aprobados para dichas exposiciones son: Evaluación del efecto de aceite de oliva extra virgen ozonificado y aceite de oliva emulsificado ozonificado tipo agrícola sobre el crecimiento de Phytophthora spp in vitro; Evaluación del efecto de aceite de oliva emulsificado ozonificado tipo agrícola sobre el crecimiento de hongos fitopatógenos in vitro; y Evaluación del efecto de la ozonificación sobre el crecimiento de Escherichia coli en medio líquido in vitro.

Las investigaciones están a cargo de tres equipos estudiantiles, acompañados por su docente tutor. Cada uno de los proyectos tiene relación directa con problemáticas del sector agrícola y sanitario, al abordar el control de microorganismos que afectan cultivos o que están relacionados con temas de salud pública.

El simposio está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado, así como a profesionistas, profesores e investigadores. Las actividades se llevarán a cabo los días 7 y 8 de mayo, en un horario de 13:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en Guadalupe Victoria 2215, colonia Lomas de Santiaguito.