Se reporta primera víctima del sismo en CDMX; ocurrió en la Benito Juárez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 11:18:32
Ciudad de México, a 2 de enero 2025.- Un hombre de 67 años de edad perdió la vida durante el sismo de magnitud 6.5 que sacudió a la Ciudad de México durante la mañana del 2 de enero.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor falleció en un edificio ubicado en la colonia Álamos, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Según la esposa del finado, el hombre cayó y se golpeó la cabeza cuando descendía por las escaleras del segundo piso de su complejo habitacional mientras intentaban evacuar.

Su cónyuge solicitó el apoyo de paramédicos, quienes, al llegar al sitio solo pudieron confirmar el fallecimiento del anciano.

Cabe mencionar que en otras zonas de la alcaldía Benito Juárez se reportó la caída de un árbol y de un poste.

