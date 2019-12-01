Estudiantes de la UAG disfrutan de su gran fiesta de bienvenida 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 16:46:18
Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recibió a cientos de estudiantes de todas las carreras en el tradicional Freshman Day, un evento que da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y facilita su integración a la vida universitaria.

Este magno evento se realizó en la cancha 4 de Ciudad Universitaria y fue organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), en colaboración con la Federación de Estudiantes de Jalisco (FEJ).

Diversión y convivencia para todos los alumnos
Durante toda la jornada, los jóvenes disfrutaron de un ambiente festivo con música, juegos, deportes, dinámicas de integración y presentaciones de Arte y Cultura, que reflejaron el espíritu universitario de la institución.

Además, se ofrecieron snacks y zonas de convivencia para que los estudiantes pudieran interactuar entre sí y conocer a sus compañeros de generación.

Explorar oportunidades académicas y culturales
Uno de los objetivos principales del Freshman Day es dar a conocer la amplia oferta de actividades culturales, deportivas, académicas y de innovación que la UAG pone al alcance de sus alumnos.

Por ello, se instalaron stands informativos sobre diversos programas y servicios, entre ellos la alianza estratégica por la innovación entre la UAG y Arizona State University (ASU).

En este espacio, los asistentes conocieron los proyectos internacionales impulsados por la institución norteamericana, reconocida como la universidad más innovadora de Estados Unidos, y exploraron distintas oportunidades para integrarse a estas iniciativas globales.

Además, participaron áreas clave como UAG Solutions, Acompañamiento Estudiantil y la Dirección de Internacionalización, fundamentales para fortalecer el desarrollo integral de los nuevos tecos.
 
Más que un evento: identidad y pertenencia universitaria
Este evento no solo marcó el inicio de la etapa universitaria para los estudiantes de nuevo ingreso, sino que también reforzó la identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad universitaria.

El Freshman Day es una oportunidad para que los alumnos descubran que la universidad es mucho más que clases; es un espacio donde podrán crecer, crear, compartir y vivir experiencias que los acompañarán toda la vida.

