Estudiantes de CECyTEQ avanzan a la fase internacional del World Robot Olympiad 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:32:26

Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- Las alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), Azul Ibarra, Mariana Días y Evelyn Hernández, del plantel Montenegro, obtuvieron el segundo lugar nacional del World Robot Olympiad (WRO).

Lo anterior con el proyecto ‘Tourette Tally’, un sistema inteligente de detección y alerta para personas con síndrome de Tourette.

De la misma forma Abril Vázquez, Irene Romero y Meredyth Méndez, del plantel Querétaro, lograron el tercer lugar nacional con su proyecto ‘Ángeles en la Cuna’, una cuna inteligente para prevenir eventos relacionados con la muerte súbita del lactante, lo que les permite su pase a la etapa internacional, a realizarse el mes de octubre en Panamá, Panamá.