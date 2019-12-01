Estudiantes de CECyTEQ avanzan a la fase internacional del World Robot Olympiad 2025

Estudiantes de CECyTEQ avanzan a la fase internacional del World Robot Olympiad 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:32:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- Las alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), Azul Ibarra, Mariana Días y Evelyn Hernández, del plantel Montenegro, obtuvieron el segundo lugar nacional del World Robot Olympiad (WRO).

Lo anterior con el proyecto ‘Tourette Tally’, un sistema inteligente de detección y alerta para personas con síndrome de Tourette.

De la misma forma Abril Vázquez, Irene Romero y Meredyth Méndez, del plantel Querétaro, lograron el tercer lugar nacional con su proyecto ‘Ángeles en la Cuna’, una cuna inteligente para prevenir eventos relacionados con la muerte súbita del lactante, lo que les permite su pase a la etapa internacional, a realizarse el mes de octubre en Panamá, Panamá.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En agosto, POES recupera 95 vehículos robados y se detiene a más de 2 mil personas en Querétaro
Balean a adolescente en Zamora, Michoacán, resultó herido
Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: aseguran arsenal y químicos en cateo federal
Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Comentarios