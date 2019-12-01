Estudia la Maestría en Administración, una opción integral para líderes del futuro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 18:56:52

Guadalajara, Jalisco, 9 de septiembre del 2025.- El entorno empresarial actual demanda profesionales capaces de tomar decisiones estratégicas que impulsen la competitividad de las organizaciones. La Maestría en Administración ofrece una preparación sólida para quienes buscan fortalecer su perfil directivo y alcanzar posiciones ejecutivas de alto nivel, tanto en empresas consolidadas como en nuevos emprendimientos.

Su plan es cuatrimestral y tiene una duración de 5 cuatrimestres, con la posibilidad de cursar de 1 a 4 materias por periodo, permitiendo adaptar el ritmo académico a las necesidades profesionales y personales.

Serás innovador

El perfil de egreso garantiza que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar de manera integral las principales funciones de cualquier organización. Al concluir, serán capaces de liderar proyectos estratégicos que optimicen áreas clave como mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y operaciones.

Asimismo, aprenderán a diseñar estrategias administrativas innovadoras que respondan a la dinámica de los entornos globales, con el propósito de incrementar la competitividad empresarial.

Uno de los aspectos más atractivos de esta maestría es su enfoque en la innovación. Los egresados dominarán herramientas que les permitirán crear ventajas competitivas sostenibles, tanto para negocios ya existentes como para iniciativas emprendedoras.

Esta visión integral asegura que el profesional pueda adaptarse a los cambios del mercado y generar soluciones efectivas ante nuevos desafíos.

A quién va dirigida

La Maestría en Administración está dirigida a egresados de diversas áreas del conocimiento: desde administración y negocios hasta ciencias sociales, derecho, ingeniería, tecnologías de la información, matemáticas, ciencias naturales, educación, humanidades e incluso ciencias de la salud.

También es ideal para quienes buscan profundizar en los procesos administrativos y mejorar la calidad de la gestión en las empresas.

En cuanto a su proyección profesional, los egresados podrán acceder a puestos de alta dirección y desempeñarse en posiciones ejecutivas de nivel superior, liderando proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento y la consolidación de organizaciones nacionales e internacionales.

Si esto te ha interesado da el paso hacia tu desarrollo profesional estudiando este programa de excelencia académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).