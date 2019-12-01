Estrecha UTC lazos con la Universidad Politécnica de Chihuahua

Corregidora, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, y el de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), Cristopher James Barousse, formalizaron un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones de educación superior, con el propósito de fortalecer la cooperación académica, científica, tecnológica y cultural, que enriquezca la formación de estudiantes y docentes en ambos estados.

Dentro de los compromisos se contempla el impulso a la movilidad estudiantil y docente, mediante estancias académicas tanto en Chihuahua como en Querétaro, enfocadas en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, innovación tecnológica y el intercambio de experiencias educativas. Asimismo, se busca generar programas conjuntos que promuevan la cultura, el deporte y la integración de las comunidades universitarias.

En su intervención, el rector Alberto Lugo celebró la firma de esta alianza, pues representa la posibilidad para todo estudiante universitario de vivir nuevas experiencias académicas y de vida, que no sólo enriquecen su formación profesional, sino que también les ayudan a desarrollar habilidades blandas como la adaptabilidad, empatía y la resiliencia.

“Para la Universidad Tecnológica de Corregidora, este convenio significa una gran oportunidad de crecimiento y cooperación mutua. Creemos firmemente que el intercambio académico y cultural enriquece, no sólo la formación profesional de nuestros estudiantes, sino también su visión del mundo y su capacidad para generar soluciones innovadoras que beneficien a la sociedad”, mencionó.

Al hacer uso de la palabra, Cristopher James externó que más que asistir a clases y aprender, la UTC es una institución que forma queretanas y queretanos de bien, que abonan a generar experiencias de vida que derivan en mayores competencias para afrontar un mundo cada vez más competitivo.