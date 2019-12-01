Este viernes, UMSNH realizará examen de admisión de la segunda convocatoria de ingreso

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizará este viernes el examen de admisión de la segunda Convocatoria de Nuevo Ingreso, el cual dará inicio en punto de las 8:00 horas, por lo que se recomienda a las y los aspirantes seguir las recomendaciones emitidas por la institución para presentar su evaluación.

Las autoridades nicolaitas realizaron el recorrido para afinar los últimos detalles para recibir a los cientos de jóvenes que buscan un espacio en alguno de los programas educativos de nivel superior o técnico de la casa de estudios.

Al respecto, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, precisó que, la evaluación se realizará únicamente en el turno matutino, y se recomienda que las y los sustentantes se presenten a partir de las 6:30 horas, con su ficha impresa y una identificación con fotografía, un lápiz HB2, goma, sacapuntas, una calculadora con funciones básicas, no científica y un bote o botella de agua sin etiquetas.

Es importante mencionar que no se permitirá el acceso con gorras, libretas, carpetas, bolsas, mochilas, lapiceras, ni dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras portátiles, reproductores de audio, audífonos, relojes o lentes inteligentes.

Tal y como se ha realizado desde el inicio de la administración de la rectora Yarabí Ávila González, se habilitará un espacio para que las madres, padres y familiares de las y los aspirantes puedan esperarlos mientras realizan el examen, en donde se les brindarán charlas informativas sobre la UMSNH y presentaciones artísticas.