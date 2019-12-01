Este lunes regresan a clases más de un millón de estudiantes: Gabriela Molina

Este lunes regresan a clases más de un millón de estudiantes: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 15:59:52
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Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- Más de un millón 247 mil estudiantes regresarán a las aulas este lunes 13 de abril en Michoacán, luego del periodo vacacional de Semana Santa, informó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

El retorno a clases se dará en más de 12 mil planteles de todos los niveles educativos en la entidad. Con el reinicio de actividades escolares, se espera que el alumnado retome sus estudios con mayor motivación, tras el periodo de descanso.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destacó que en este regreso a las aulas se retoman las acciones del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, alineadas a una estrategia de bienestar que promueve entornos saludables para la comunidad estudiantil.

Asimismo, señaló que se reanudan actividades con trabajo interinstitucional orientado a fortalecer el tejido social y mantener a las juventudes alejadas de conductas de riesgo, en coordinación con el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

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