Especialistas nicolaitas llaman a priorizar la cultura de la prevención en el marco del Día Mundial de la Salud 

Morelia, Michoacán, a 07 de abril de 2026.- Especialistas del área de la Salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) coincidieron en la importancia de priorizar la cultura de la prevención en el marco del Día Mundial de la Salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) este año, la conmemoración tendrá el lema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, al respecto, el profesor de la Facultad de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social de la UMSNH, Óscar González Corona, precisó que en materia de salud pública hay grandes retos como sociedad, al referir que se tienen enfermedades crónico degenerativas y enfermedades infecciosas a las cuales en comunidad es complicado darle seguimiento, por lo que enfatizó en la importancia de la prevención para actuar oportunamente.

Comentó que en el marco del Día Mundial de la Salud, se hace una recomendación muy importante a reconocer cómo la ciencia mejora la vida de las personas, tras señalar que para la salud pública siempre será fundamental enfocarse en la prevención para evitar enfermedades y para contrarrestar padecimientos que ya existen.

En tanto, Gabriela Canal Cedeño, profesora investigadora de la Facultad de Psicología, apuntó que en dicha conmemoración se busca concientizar a la poblaciòn de la importancia que tiene la salud entendiendo que no solamente es la ausencia de enfermedad, tras señalar que “sin salud mental no hay salud fìsica y sin salud física, no hay salud mental, ambas son igual de importantes”.

Compartió que la OMS define a la salud como un completo estado de bienestar fìsico, mental y social, “quisiera hacer énfasis en esto, no hay alguien ciento por ciento enfermo o cien por ciento sano, pasamos por estas dos dimensiones, salud-enfermedad son un continuo, entonces tenemos que cuidar ese balance entre mi esfera fìsica, mental y social”.

La especialista consideró que es de suma importancia que las y los psicólogos que están insertos en el área de la salud trabajen en campañas de prevención a nivel primario, secundario y terciario, “lo adecuado por supuesto siempre va a ser la prevención primaria antes de que aparezca cualquier síntoma de enfermedad, ese es el papel que tenemos los psicológos, tocar esa conciencia a través de diferentes estrategias”.

Si es a nivel secundario o terciario, agregó, con programas de intervención para evitar que la enfermedad progrese o tenga afectaciones en otros aspectos de nuestra vida.

Por su parte, la profesora de la Facultad de Químico Farmacobiología, Patricia Figueroa Chávez, detalló que esta fecha es un recordatorio que muestra la gran responsabilidad que tienen las y los profesionales del área de la Salud, “lo que tenemos que apuntalar es hacia el diagnóstico certero de las enfermedades, crear innovación en las investigaciones, en todos esos procesos que están afectando a la población”.

Agregó que la salud pública tiene tres grandes pilares, como es la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la prolongación de la vida, al respecto afirmó que la químico farmacobiología aporta en cada uno uno de ellos, “todas las investigaciones que se realizan en la facultad están directamente relacionadas con la salud pública, si bien se abarca desde la parte farmacéutica, alimentaria y clínica”.