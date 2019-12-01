Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2026.- A partir del 1 de diciembre de 2026, las escuelas públicas y privadas de Educación Básica en Michoacán modificarán sus horarios de entrada y salida durante la temporada de frío. La medida establece un retraso de 30 minutos respecto a los horarios habituales y permanecerá vigente hasta el 19 de febrero de 2027.

Según la información dada por docentes, el ajuste busca reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a las bajas temperaturas y prevenir enfermedades respiratorias; la indicación aplicará en la mayor parte del estado, con excepción de municipios de las regiones de la Costa y Tierra Caliente, donde se mantendrán los horarios ordinarios.

Además del cambio de jornada, las directores escolares deberán permitir que el alumnado utilice prendas adicionales al uniforme, como chamarras, guantes, gorros y bufandas. También se instruyó conservar los filtros sanitarios para identificar a estudiantes con síntomas respiratorios y recomendarles atención médica, para evitar el contacto con sus compañeros.

Las actividades de Educación Física y aquellas que se realicen al aire libre deberán trasladarse a espacios cerrados o programarse en horarios que protejan a los estudiantes de las condiciones climáticas. Entre los municipios exentos se encuentran Apatzingán, Buenavista, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Múgica, Aquila, Taretan y Villa Madero.