Escuelas de Michoacán en normalidad pese paro de la CNTE: Segob

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo del 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la mayoría de las escuelas en la entidad mantienen sus actividades habituales, a pesar de las protestas convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Apuntó que cerca del 90 por ciento de las escuelas trabajan con normalidad.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del estado precisó que solo una parte del magisterio se ha sumado a las movilizaciones, lo que ha permitido que el servicio educativo continúe sin interrupciones en la mayor parte de los planteles.

Indicó que algunos docentes se trasladaron a la capital del país para concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras que otros realizaron acciones en ayuntamientos; sin embargo, estas manifestaciones han tenido un impacto limitado en las actividades escolares.

Zepeda Villaseñor destacó que el gobierno mantiene una postura de respeto hacia la libre expresión del magisterio, al considerar legítimo su derecho a manifestarse; reiteró que existe disposición para seguir con la comunicación con los docentes, en caso de que busquen abrir espacios de diálogo para atender sus planteamientos sin afectar a la comunidad educativa.