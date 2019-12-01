Equipos de la UMSNH siguen acumulando triunfos en la Liga Municipal 

Fecha: 7 de Diciembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Los representativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) siguen acumulando triunfos en la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este domingo ambos equipos lograron su cuarta victoria consecutivo. 

En la categoría de Primera Especial, los Zorros se impusieron 2-0 a Los Olivos gracias a los goles de Ronaldo Alejandre y Diego Venegas. El partido formó parte de la Jornada 4 y tuvo como sede el Estadio Universitario “Hidalgo”.

Con este resultado, el cuadro de la Universidad Michoacana suma 12 puntos y se mantiene entre los punteros del campeonato. 

Por su parte, el equipo nicolaita de Primera Fuerza se impuso 13-1 a Pumas Morelia en encuentro correspondiente a la fecha 4, actividad que y ambién se desarrolló en el inmueble de Ciudad Universitaria. 

Las anotaciones de la UMSNH fueron obra de Osvaldo Torres y Alejandro Ramírez, quienes se destaparon con cuatro goles cada uno, Cristian Morales y Santiago Valencia anotaron dos cada uno y Joaquín Gaona puso un tanto más.

Luego de esta contundente victoria, el representativo de la Casa de Hidalgo se coloca como líder del campeonato con 12 unidades.

