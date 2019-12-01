Entregan equipamiento y rehabilitación del Taller Industrial en CECyTEQ del plantel La Esperanza

Colón, Querétaro, a 8 de diciembre de 2025.- La secretaria de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, encabezó la entrega de la rehabilitación y mejora de infraestructura del Taller Pesado de Mantenimiento Industrial del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEQ), plantel La Esperanza, Colón, así como el equipamiento de herramientas y materiales para el mismo, con el impulso de la Fundación Roberto Bosch México “Me gusta mi Escuela”.

Durante su participación, Martha Soto agradeció a la empresa BOSCH por elegir a estudiantes de Colón, para brindarles la oportunidad de relacionar lo que estudian con lo que trabajan en su planta, pues ya son dos generaciones las que forman parte del proyecto; así como por los proyectos de infraestructura, que tuvieron una inversión total de 478 mil 786 pesos, en beneficio de 405 estudiantes.

“Me da mucho gusto que BOSCH haya elegido a los estudiantes de La Esperanza y que nosotros abramos las puertas de nuestras escuelas para que se dé este modelo de Educación Dual; para las escuelas es la relación entre lo que estudian y lo que trabajan al mismo tiempo. Este proyecto nació en Alemania y en Francia, y ahorita nosotros lo tenemos aquí en el plantel; entonces pues muchas felicidades porque por algo por algo Bosch volteó a ver a CECyTEQ. Muchas gracias a la empresa por apostar por nuestra educación en Querétaro”, expresó.

En su intervención el director general de CECyTEQ, David Chaparro Aguilar, detalló que son 20 estudiantes los que representan al Colegio y forman parte del Modelo de Educación Dúal Bosch, por lo que agradece a la empresa por su impulso a los jóvenes en el sector educativo.