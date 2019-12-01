Harfuch y su homólogo canadiense acuerdan fortalecer la seguridad bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 08:00:04
Ciudad de México, a 16 de diciembre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Canadá, Gary Anandasangaree, para abordar el fortalecimiento de la seguridad bilateral.

A través de de sus redes sociales, el funcionario federal agradeció al ministro canadiense por el “diálogo franco y productivo”. Además, indicó que se avanzó en “prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá–México”.

Agradezco al Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree la conversación telefónica de esta tarde, donde sostuvimos un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá. Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá–México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones”, manifestó el secretario García Harfuch.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Canadá reveló que la plática se enfocó en “el fortalecimiento de la seguridad bilateral y el avance de las prioridades compartidas, incluido el progreso del Plan de Acción Canadá-México”.

