En un domicilio de Morelia, Michoacán, privan de la vida a un individuo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 07:14:50

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio de la colonia Socialista en la tenencia Morelos de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una vivienda de la calle Primo Tapia de la referida tenencia, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.