Aseguran en Nahuatzen, Michoacán 32 granadas y 2 artefactos explosivos

Nahuatzen, Michoacán, a 16 de diciembre 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por autoridades federales y estatales, se localizaron en una zona serrana de la localidad de Comachuén, dos artefactos explosivos, 32 granadas modificadas para ser lanzadas con drones, una carga explosiva de 350 gramos, y seis porciones de material, sistemas de iniciación y precursores hechizos para la elaboración de explosivos.

Sobre el particular se informó que tras el hallazgo por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Guardia Civil. Estos últimos acudieron a la zona, establecieron un perímetro de seguridad y procedieron a la desactivación de todos los dispositivos.

Los operativos en el estado continuarán de forma permanente como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.