Aseguran en Nahuatzen, Michoacán 32 granadas y 2 artefactos explosivos

Aseguran en Nahuatzen, Michoacán 32 granadas y 2 artefactos explosivos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 07:44:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nahuatzen, Michoacán, a 16 de diciembre 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por autoridades federales y estatales, se localizaron en una zona serrana de la localidad de Comachuén, dos artefactos explosivos, 32 granadas modificadas para ser lanzadas con drones, una carga explosiva de 350 gramos, y seis porciones de material, sistemas de iniciación y precursores hechizos para la elaboración de explosivos.

Sobre el particular se informó que tras el hallazgo por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Guardia Civil. Estos últimos acudieron a la zona, establecieron un perímetro de seguridad y procedieron a la desactivación de todos los dispositivos.

Los operativos en el estado continuarán de forma permanente como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Saldo de dos lesionados deja accidente en la autopista 57 México-Querétaro
Muere en un hospital motociclista que sufrió accidente en Zamora, Michoacán
Ultiman a tiros a joven en Zamora, Michoacán
Decomisan armas y más de 7 mil litros de sustancias químicas en Sinaloa
Más información de la categoria
“Está mal que se llegue a esos espectáculos”: Claudia Sheinbaum sobre jalones de greñas en el Congreso de la CDMX
Mi intención es que Grecia Quiroz sea la candidata del Movimiento del Sombrero a la gubernatura de Michoacán: Carlos Tafolla
Trump clasifica al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"
Ultiman a tiros a joven en Zamora, Michoacán
Comentarios