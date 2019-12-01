Entregan de Becas TC Energía Construyendo Comunidades Sólidas 2026

Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre 2026.- A aprovechar las oportunidades que hoy se les presenten para continuar con sus estudios y contar con una mejor preparación para el futuro, es el llamado que les hizo Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, al encabezar la entrega de 44 Becas TC Energía “Construyendo Comunidades Sólidas 2026” a igual número de estudiantes.

“Siéntanse sí privilegiados, pero también con mucha responsabilidad, esto es para que nadie se quede sin estudiar por falta de temas económicos. De corazón, a todos muchas gracias, a esta gran empresa muchísimas gracias y cuenten siempre con Querétaro”.

Reconoció el apoyo del presidente de Gasoductos de TC Energía México, Gregory Romero, por lo que lo invitó, junto con su equipo de trabajo, a seguir creyendo en las y los estudiantes queretanos y trabajar de la mano por un mejor estado.

Martha Elena Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación, reconoció que la entidad se distingue a nivel nacional por su apuesta firme por una enseñanza de calidad.

Agregó que uno de los principales logros es haber elevado la eficiencia del sistema educativo por encima de la media nacional.

“Hoy nos convoca esta causa común que es la educación y en este sentido quiero reconocer la voluntad y la responsabilidad social y eso es algo muy común en las empresas en San Juan del Río, tienen muchos años en este tema de la responsabilidad social y reconocerle a TC Energía, una empresa que no sólo invierte en infraestructura y desarrollo energético, sino que se preocupa por las y los jóvenes”.

Asimismo, Gregory Romero, presidente de Gasoductos de TC Energía México aseguró que estos apoyos sirven para conectar con la sociedad y consolidar proyectos a favor de las familias queretanas. Añadió que, a través de la educación, se logran cumplir los sueños, por lo que invitó a las y los presentes a ver a la empresa como un aliado.

“En TC Energía tenemos un principio muy claro y esto es ser un muy buen vecino, en donde operamos buscamos construir relaciones duraderas y comunidades fuertes. No somos una empresa que transporta solo energía y construye gasoductos, queremos construir relaciones sólidas con nuestros vecinos y ser un aliado de las personas”.

A nombre de las y los beneficiarios, Ángela Ximena Silva Alegría, alumna de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), agradeció a las autoridades por el impulso que se da a la educación, así como a la empresa por reconocer el esfuerzo de las y los estudiantes, por lo que llamó a sus compañeros a aprovechar esta clase de apoyos para consolidar sus sueños.

ste año, dijo, la inversión de TC Energía asciende a 880 mil pesos, en beneficio de estudiantes de los municipios de El Marqués, Huimilpan, Pedro Escobedo, Querétaro y San Juan del Río. Desde la implementación de este programa, en 2018, se han beneficiado 483 estudiantes en el estado, con una inversión acumulada de ocho millones 670 mil pesos.