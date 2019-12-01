Entrega la UAQ reconocimientos del PRODEP a profesoras y profesores de Tiempo Completo, Cuerpos Académicos y Grupos Colegiados

Querétaro, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- Como parte de una estrategia organizacional orientada a consolidar la calidad educativa y la generación de conocimiento, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) llevó a cabo la entrega de reconocimientos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) a profesoras y profesores de Tiempo Completo, Cuerpos Académicos y Grupos Colegiados.

Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios refirió que esta jornada subraya el valor del esfuerzo sostenido, la alianza interdisciplinaria y la responsabilidad social.

“Se otorgaron 30 nombramientos a las y los docentes de Tiempo Completo con perfil deseable, se registraron dos nuevos Cuerpos Académicos y se acreditaron nueve Grupos Colegiados recién integrados, considerados semilleros para futuras estructuras consolidadas. Estos logros reflejan trayectorias que integran docencia, investigación, tutoría y gestión, en congruencia con el Modelo Educativo Universitario (MEU)”.

También, dijo, se validó a cinco Cuerpos Académicos que obtuvieron vigencia extendida 2025, distinción que avala una actividad colegiada de largo plazo y alto impacto. Entre ellos, destacó el Cuerpo Académico de Biotecnología, al que pertenece la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, consolidando su aportación científica y su compromiso estructural con el fomento de la ciencia.

Resaltó que la fortaleza formativa se sustenta en la labor colectiva y en la consolidación de equipos de enseñanza, por lo que dicha ceremonia enaltece lo más valioso que tiene la Institución: personas comprometidas que trabajan en conjunto con ese objetivo común que es robustecer a la UAQ.

Explicó que este esquema evalúa las actividades esenciales de las y los maestros de nivel superior y otorga validaciones individuales y colectivas que también inciden en el financiamiento federal destinado a la operatividad institucional. De igual manera, los Grupos Colegiados representan una etapa clave en la evolución universitaria, al sentar las bases para la creación de futuros Cuerpos Académicos.

Oliva Solís Hernández, titular de la Secretaría Académica, acentuó que dichos galardones simbolizan carreras construidas de años de trabajo operativo, indicadores que implican asumir los retos educativos. Mientras que la secretaria de Planeación y Gestión Institucional, Dra. María Antonieta Mendoza Ayala, explicó el alcance de la iniciativa como un mecanismo para vigorizar la eficacia instructiva.

Leonardo Senen Cabello, docente investigador de la Facultad de Derecho, enfatizó que el Perfil Deseable Prodep confirma la vocación ético y social del profesorado, orientado a una formación integral que articula indagación y docencia, alineada con la visión humanista de la Alma Mater.

En el marco del otorgamiento de distinciones a nuevos Grupos Colegiados, la catedrática Marcela Quiroz Sodi recalcó la importancia de la cooperación en equipo como base para la innovación y la relevancia comunitaria. Señaló que estas redes de colaboración fortalecen las funciones sustantivas de la UAQ y permiten integrar esfuerzos interdisciplinarios que trascienden lo individual.