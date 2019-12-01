Encuentro Interuniversitario Deportivo y Cultural 2026 reúne al talento joven de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 20:00:26

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- Consolidando a la educación superior pública como un motor de desarrollo humano y cohesión social, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, encabezó la ceremonia de premiación y clausura del Primer Encuentro Interuniversitario Deportivo y Cultural 2026.

El evento, que celebró su edición inaugural, nació del esfuerzo coordinado entre nueve instituciones educativas de nivel superior para fortalecer la formación integral, la convivencia y la identidad de las juventudes queretanas.

Durante cuatro intensos días de actividades, el encuentro congregó a 900 estudiantes provenientes de diversas regiones de la entidad, quienes demostraron su talento en 16 disciplinas deportivas y 11 expresiones culturales.

Ante rectores, docentes y la comunidad estudiantil reunida, la titular de la Secretaría de Educación, Martha Elena Soto Obregón, destacó que este primer paso colectivo refleja la voluntad de las instituciones por generar nuevas oportunidades de crecimiento para sus alumnos, recordándoles que la excelencia académica debe caminar de la mano del arte y el deporte.

La competencia abarcó desde disciplinas de alta exigencia física, como voleibol de sala y playa, baloncesto, fútbol soccer y siete, tochito flag, atletismo, taekwondo, ajedrez y judo, hasta muestras artísticas y creativas que incluyeron danza folclórica, baile de salón y moderno, teatro, animación, oratoria, bandas de rock, grupos versátiles, dibujo y fotografía.

“Aquí tenemos jóvenes deportistas y artistas, pero que sobre todo se están formando como ingenieros, ingenieras, docentes y profesionales en muchas otras áreas del conocimiento. Hablar de educación superior es hablar de formación integral y desarrollo humano, de preparar profesionistas capaces de colaborar y participar”.

En representación de la comunidad estudiantil participante, Luis Ángel Rodríguez Martínez, alumno de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), expresó su reconocimiento al mandatario estatal por impulsar espacios de sano esparcimiento y competencia que enriquecen la vida universitaria.

“Hemos encontrado en este evento un lugar de convivencia, de superación personal y de desarrollo. Enfrentarnos a un escenario de competencia y hacer equipo con nuestros compañeros nos enriquece y nos hace mejores profesionales y ciudadanos”.

Por su parte, el senador de la República, Agustín Dorantes Lámbarri, reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri por mantener a la entidad en la vanguardia educativa y social, subrayando que el entorno y las políticas públicas locales marcan un rumbo distinto para las nuevas generaciones.

“Tener un Querétaro con oportunidades de estudio, deporte, cultura y arte pone al estado en otro nivel y nos da un futuro distinto. (...) Si queremos construir el mejor Querétaro de la historia, necesitamos que cada uno de ustedes sea su mejor versión”.

La primera edición de este histórico encuentro contó con la participación activa de los representativos de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).