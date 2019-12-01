Encuentro Ecotecbio 2025 convocará a expertos para un futuro sostenible: UTM

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) amplió el plazo para el envío de resúmenes de ponencias para el Encuentro Ecotecbio 2025 “Agua, alimentos y energía para un futuro sostenible”, la nueva fecha límite es el 5 de septiembre. El evento, que se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre, incluirá un foro sobre ecotecnologías, un congreso de bioenergías y un coloquio, cada uno enfocado en el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica.

El encuentro está dirigido a investigadores, profesores, estudiantes, consultores, profesionales, funcionarios, industriales y empresas. Los interesados pueden inscribirse en las áreas de ecotecnias, bioenergía, agricultura sostenible, nexo agua-energía-alimentos y tecnología para la sostenibilidad. La plantilla para la elaboración del resumen está disponible en: https://bit.ly/3JzYjJ8 . La convocatoria completa y los requisitos se encuentran en: https://bit.ly/4oUnlCM

El programa incluye ponencias magistrales, exposiciones orales, talleres, presentaciones de proyectos y mesas de diálogo con especialistas de todo México. Se habilitará un espacio para que los participantes compartan sus investigaciones y propuestas en las áreas señaladas, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos y experiencias.

La organización del evento corresponde a la Universidad Tecnológica de Morelia, en coordinación con la Red Mexicana de Bioenergía (Rembio), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).