Encabeza Martha Soto Inauguración del XXIX Encuentro Nacional de Arte y Cultura en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:40:21
Querétaro, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- Con la finalidad de fomentar la creatividad, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el intercambio de tradiciones culturales entre estudiantes de todo el país, la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, encabezó la ceremonia de inauguración del XXIX Encuentro Nacional de Arte y Cultura de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (ENAC DGTI).

Para este Encuentro Nacional, detalló Martha Soto, se tiene contemplada la participación de mil 500 estudiantes, compitiendo en 15 diferentes disciplinas como Teatro, Rondalla, Danza Tradicional, Video Documental, Norteño, Instrumental Canto, Creación Literaria, Poesía, Declamación, Artes Visuales, Baile, Cuento Minificción, Ortografía, Oratoria y Dibujo.

“El Encuentro Nacional de Arte y Cultura da oportunidad a las y los estudiantes de demostrar su talento artístico y cultural, así como fomentar el rescate y la apreciación de las expresiones culturales de México. Que cada presentación y cada expresión artística, sea un punto que nos una y nos inspire a seguir construyendo un mejor futuro para nuestro México”, expresó.

Como parte de la ceremonia inaugural, se llevó a cabo la presentación de poesía por parte del director del Centro Nacional de Actualización Docente Noreste, Alejandro Colín Ramírez; un performance por parte de estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 105, Querétaro; así como la presentación de Ballet Folclórico de la Licenciatura en Danza Folclórica de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

