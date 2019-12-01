¡En sus marcas, listos, fuera!, se acerca la Carrera Atlética Nicolaita, inscríbete y participa 

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Faltan pocos días para que se lleve a cabo la Carrera Atlética Nicolaita que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la conmemoración por el 108 aniversario de la casa de estudios, la cual se realizará el próximo domingo 26 de octubre.

La rectora Yarabí Ávila González hizo una invitación a toda la comunidad nicolaita y a la sociedad en general para que asista y se sume a la carrera que se ha convertido en un punto de encuentro de sana convivencia y en la que año con año cientos de personas participan.

La Carrera Atlética Nicolaita se ha consolidado como una de las actividades más representativas de la institución, al conjugar valores como el respeto, la equidad y la disciplina.

Con recorridos de 5 y 10 kilómetros, la justa deportiva tiene como objetivo fomentar la actividad física, la integración y el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad nicolaita, con una convocatoria abierta a estudiantes, docentes, personal administrativo, egresadas y egresados, así como a deportistas de otras instituciones educativas, integrantes de clubes atléticos y al público en general.

El punto de salida para ambos recorridos será el Estadio Universitario de CU siguiendo por calzada La Huerta para tomar la avenida Francisco J. Múgica hasta calzada Juárez, posteriormente por avenida Universidad hasta llegar nuevamente a calzada La Huerta para retornar al punto de inicio.

El evento deportivo cuenta con una bolsa de premiación de 31 mil pesos que serán repartidos entre los primeros, segundos y terceros lugares inscritos en los 5 y 10 km categoría libre, en las ramas varonil y femenil, las demás categorías serán premiadas con un reconocimiento y un premio sorpresa, además de una medalla conmemorativa del evento, la cual también será entregada a todas y todos los atletas que crucen la meta.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y tienen un costo de 320 pesos para estudiantes, empleados, profesoras y profesores de la Universidad Michoacana, y 380 pesos para el público en general, el cupo estará limitado a mil 500 atletas, cabe mencionar que a cada una de las competidoras y competidores se les entregará un kit que consta de playera deportiva alusiva al evento, número y chip electrónico.

A efectos de evitar cualquier contratiempo, el Comité Organizador recomienda a las y los participantes realizar un chequeo médico y un adecuado calentamiento antes de participar en la carrera; para dudas y sugerencias las personas interesadas pueden comunicarse a través de mensaje de WhatsApp al número (443) 3 51 45 08 o enviar un correo electrónico a dpto.deporte.universitario.infraestructura.deportiva.sdceu@umich.mx