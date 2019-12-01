En la UMSNH somos aliadas y aliados de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- “En la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH) hemos estado participando en muchas acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y somos aliadas y aliados de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien agradecemos que estos recursos bajen directamente a la Universidad Michoacana a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Secretaría de Bienestar”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al participar en la entrega de becas Gertrudis Bocanegra a estudiantes nicolaitas.

Al dar la bienvenida a las y los funcionarios federales y estatales, la rectora destacó la importancia de este beneficio que hoy reciben alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, “no solamente es el apoyo al transporte, sino la oportunidad que ustedes tienen de seguir estudiando en la Universidad de tal manera que sus estudios no se vean mermados y que tengan esta gran oportunidad de concluirlos y poder lograr su carrera profesional”.

Ávila enfatizó que la UMSNH seguirá trabajando para abonar al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al referir que las puertas están abiertas para continuar colaborando.

Por su parte, el coordinador federal de programas del Bienestar en el estado, Roberto Pantoja Arzola, destacó la decisión del gobierno de invertir más recursos no solamente en infraestructura educativa, también en programas que lleguen directamente y que sirvan para atender las necesidades de las y los jóvenes.

Tras explicar que la tarjeta del Banco del Bienestar, es el medio de cobro a través del cual se va a estar dispersando cada bimestre el recurso para que las alumnas y alumnos puedan recibir el apoyo correspondiente a la beca, señaló que para la presidenta Claudia Sheimbaum, el sector joven pero particularmente los estudiantes, son de suma importancia, de ahí que el día 9 de noviembre pasado se dio a conocer el Plan Michoacán, que comprende 12 ejes y 100 acciones, y una de ellas es la beca Gertrudis Bocanegra.

En su turno, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, indicó que el estado es el primera entidad que será beneficiada con esta beca, “a partir del ejemplo en Michoacán y de poder dar una alta prioridad a los jóvenes, esta beca se va a extender en los siguientes años a otras regiones del país, así que ustedes son los únicos que en este año recibirán la beca en todo México”.

Felicitó a la rectora Yarabí Ávila por el trabajo realizado en la UMSNH, “soy egresada de la Facultad de Derecho y no había todo lo que tienen ustedes jóvenes, este auditorio, la próxima alberca, un Estadio bellísimo y todo lo que se ha hecho”.

En su turno, el coordinador estatal de la Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo, indicó que esta beca fue creada por el Gobierno de México para todas y todos los estudiantes de educación superior, exclusivo para el estado de Michoacán, tras precisar que es un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para que las y los jóvenes puedan apoyarse para sus gastos de transporte, “es importante que la utilicen para continuar con sus estudios universitarios y no los abandonen”.