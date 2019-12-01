En completo orden, UMSNH realiza aplicación de examen de admisión de segunda convocatoria de ingreso

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- En completo orden y sin contratiempos arrancó la aplicación del examen de admisión correspondiente a la segunda Convocatoria de Nuevo Ingreso a los programas educativos que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el próximo ciclo escolar.

A nombre de la rectora Yarabí Ávila González, el secretario Administrativo, Cesar Macedo Villegas dio la bienvenida a los cientos de aspirantes, al tiempo que, afirmó que la excelencia es un hábito no un destino y el futuro depende de las y los profesionistas que se preparan.

Cada rostro de ustedes es un sueño y una esperanza en esta nueva etapa y la Universidad Michoacana está a sus órdenes para recibirlos con los brazos abiertos, añadió, aprovechen toda la infraestructura que está a su disposición, pero sobre todo el conocimiento porque con preparación el día de mañana van a dejar de ser ciudadanos para pasar a ser excelentes profesionistas.

El funcionario señaló que la UMSNH está dentro de las diez mejores universidades del país, y cuenta con profesoras y profesores altamente calificados y con la mayoría de los programas educativos acreditados por organismos evaluadores externos.

En su intervención, la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita, invitó a las y los sustentantes a confiar en sí mismos y estar tranquilos al momento de responder su evaluación, "sabemos que están listas y listos para aplicar este examen, siéntanse seguros de sus conocimientos y de todo lo que aprendieron en su trayectoria escolar, respiren profundamente, nosotros confiamos en ustedes y los esperamos muy pronto en su inscripción”.

Tras destacar la importancia de que ningún joven en el estado se quede sin estudiar, Francisco Vargas Merino, director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas y coordinador de la Comisión Especial para Analizar los Mecanismos de Ingreso a la UMSNH, exhortó a las y los aspirantes a no desaprovechar la oportunidad que tienen de estudiar, al señalar que la educación transforma vidas, “y porque ustedes serán parte de los siguientes profesionistas que México necesita".