El trabajo en equipo gana campeonatos, señala Yarabí Ávila al inaugurar la Universidad Estatal 2026

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos, señaló la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al inaugurar la etapa estatal de la Universiada 2026, en donde estuvo acompañada por el secretario General Ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDEE), Manuel Alan Merodio Reza.



Frente a cientos de jóvenes, la rectora nicolaita destacó la presencia del representante del CONDDE, de las y los directores de las distintas instituciones educativas presentes, así como de las dependencias nicolaitas, a quienes reconoció por el impulso que han dado al deporte.

En este marco, indicó que, la Universiada no es únicamente un encuentro deportivo de marcas o medallas, es el reflejo de la disciplina diaria, del esfuerzo silencioso, de las horas de entrenamiento que no siempre se ven, “pero que forman carácter, que fortalecen la voluntad y construyen comunidad, pasión, trabajo en equipo, donde se demuestran valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo, la amistad, la perseverancia, la fuerza mental y por supuesto que física”.

La rectora felicitó a las y los entrenadores por la labor desempeñada, y refirió que una o un atleta se mide por su vigor y por su destreza, pero sobre todo por el espíritu de compañerismo. “El día de hoy les deseamos desde la Universidad Michoacana todo el éxito porque todas y todos ya son ganadores, a ustedes estudiantes deportistas les digo que representan mucho más que a sí mismos, representan a su comunidad, representan a sus familias, representan a sus entrenadores y a una institución que cree en ustedes como jóvenes de gran talento y de gran capacidad”.

Ávila invitó a las y los estudiantes a competir con entrega, con honor, con honestidad y con mucha alegría, “felicidades, que estos deportes se sigan impulsando desde el CONDEE, saben que la Universidad Michoacana siempre será aliada de ustedes y de todas y de todos los jóvenes”.

El secretario General Ejecutivo del CONDEE, Manuel Alan Merodio Reza, fue el encarga de realizar la declaratoria inaugural de la Universiada Estatal 2026. En tanto, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, apuntó que recibir esta etapa de la justa para la UMSNH representa no sólo un honor, “sino también la reafirmación de un compromiso con la formación integral de nuestra juventud”.

Subrayó que el deporte es una dimensión esencial del quehacer educativo, contribuye a la construcción de la ciudadanía, al fortalecimiento de valores, a la consolidación de una cultura de paz, disciplina y esfuerzo colectivo. “Es también una vía para impulsar la igualdad de oportunidades, la salud física y emocional, así como el desarrollo de habilidades que trasciende el ámbito competitivo y se proyectan en la vida profesional y social de nuestras y nuestros estudiantes”.

Agradecemos la colaboración y el espíritu de fraternidad que hemos consolidado entre las instituciones afiliadas al CONDEE, añadió, y nos llena de orgullo que la etapa estatal de la Universiada tenga como sede la Universidad Michoacana.

Por su parte, el nadador nicolaita, Oscar Vasquez, quien ganó tres medallas en la Universiada Nacional 2025, agradeció al CONDDE y a la UMSNH por el apoyo brindado, “gracias a ese respaldo nosotros podemos como atletas seguir creciendo, compitiendo y representando con orgullo a nuestra institución”.

La arquera y estudiante nicolaita, Sarah Silva, representó a las y los atletas y dio el Juramento Deportivo. En tanto, el encargado de encender el pebetero fue el jugador, capitán y goleador del Atlético Morelia-UMSNH de Tercera División Profesional, Cristian Castro, quien recibió la llama de manos de Luis Fernando Martínez, integrante de la selección varonil de fútbol, y Adriana Ramírez, delantera y goleadora del Atlético Morelia-UMSNH Femenil, fue quien inició el recorrido.