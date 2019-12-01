El nicolaita Ramsés Ramírez tiene en la mira una medalla en la Universiada 2026

Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- El atleta nicolaita, Ramsés Ramírez, ya comenzó su preparación rumbo a la Universiada Nacional 2026, es por ello que el fin de semana pasado participó en un torneo estatal de atletismo que se desarrolló en la capital michoacana.

“El primer día de competencias corrí 400 metros planos, ahí no me fue como esperaba, en el segundo día corrí 400 metros con vallas, me fue bien, esas marcas dan para la clasificación al regional de Universiada”, consideró.

El velocista de 21 años y estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) compartió su intención de participar en otro evento con el objetivo de mejorar sus tiempos.

“Va a haber otra competencia y voy a correr las mismas pruebas, espero obtener una mejor marca, sé que puedo dar otras marcas porque ya he dado marcas mejores. Ahorita voy a incrementar otra sesión de entrenamiento y voy a estar practicando más lo que son las vallas, el pase y los pasos entre vallas debido a que eso es lo que nos baja el tiempo en la marca”.

Finalmente, el oriundo de Tanhuato recordó que en la Universiada Nacional del 2025 se quedó a un paso de conseguir una presea, por lo que para este año se ha trazado la meta de subir al pódium. “Esta vez, como el año pasado, tengo en planes clasificar al nacional y obtener medalla, ya que el pasado me quedé en cuarto y esta vez sí quiero sacar medalla, lo que es muy probable si sigo con este desarrollo”.