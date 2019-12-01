El nicolaita Ramsés Ramírez tiene en la mira una medalla en la Universiada 2026

El nicolaita Ramsés Ramírez tiene en la mira una medalla en la Universiada 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 18:16:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- El atleta nicolaita, Ramsés Ramírez, ya comenzó su preparación rumbo a la Universiada Nacional 2026, es por ello que el fin de semana pasado participó en un torneo estatal de atletismo que se desarrolló en la capital michoacana.  

“El primer día de competencias corrí 400 metros planos, ahí no me fue como esperaba, en el segundo día corrí 400 metros con vallas, me fue bien, esas marcas dan para la clasificación al regional de Universiada”, consideró. 

El velocista de 21 años y estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) compartió su intención de participar en otro evento con el objetivo de mejorar sus tiempos. 

“Va a haber otra competencia y voy a correr las mismas pruebas, espero obtener una mejor marca, sé que puedo dar otras marcas porque ya he dado marcas mejores. Ahorita voy a incrementar otra sesión de entrenamiento y voy a estar practicando más lo que son las vallas, el pase y los pasos entre vallas debido a que eso es lo que nos baja el tiempo en la marca”. 

Finalmente, el oriundo de Tanhuato recordó que en la Universiada Nacional del 2025 se quedó a un paso de conseguir una presea, por lo que para este año se ha trazado la meta de subir al pódium.  “Esta vez, como el año pasado, tengo en planes clasificar al nacional y obtener medalla, ya que el pasado me quedé en cuarto y esta vez sí quiero sacar medalla, lo que es muy probable si sigo con este desarrollo”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan un cadáver en el corredor comercial Penny Riel de Monterrey, Nuevo León; estaba sepultado en un local
Se registra aparatosa carambola en la autopista 57 Querétaro-San Luis Potosí; una persona resultó con lesiones leves
Fallece adulto mayor al estar haciendo ejercicio en el Parque Mantarraya de Querétaro, Querétaro
Hieren a un hombre con arma blanca en el Centro Histórico del municipio de Querétaro 
Más información de la categoria
Realiza Grupo Salinas el primer pago de su adeudo fiscal; lo restante será en 18 pagos
Explosión de mina terrestre deja dos militares gravemente heridos en Tepalcatepec, Michoacán 
Llevan a cabo audiencia inicial de "El Bótox"; Ministerio Público acusa que Bernardo Bravo desapareció de manera repentina días antes de ser ultimado
Omar García Harfuch, el “Súper Policía” que volvió a nacer tras sobrevivir a un brutal atentado armado con más de 400 balazos
Comentarios