El Estadio Universitario tendrá un viernes futbolero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 18:42:27

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Los representativos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana vuelven a la actividad este viernes dentro de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y ambos jugarán en casa, en el Estadio Universitario Hidalgo con entrada completamente gratuita a la comunidad nicolaita y la sociedad en general.

La cartelera en las inmediaciones de Ciudad Universitaria inicia en punto de las 14:00 horas, cuando la escuadra nicolaita femenil reciba a CEFOMH FC en acciones de la Jornada 6 del Grupo 5 del torneo liguero.

En este encuentro estará en juego el liderato del sector, pues el conjunto de la Casa de Hidalgo es segundo con 10 puntos, luego de tres triunfos y un empate, además de 21 goles a favor, siendo la mejor ofensiva, y seis en contra.

Por su parte, CEFOMH se ubica en lo más alto de dicho grupo con 11 unidades tras registrar tres victorias, una igualada y un punto extra tras ganar una tanda de penales, ha realizado ocho anotaciones y ha recibido tres.

En el otro partido del día, los Zorros le harán los honores a Aguacateros de Uruapan en choque correspondiente a la fecha 3 del Grupo 11, que está programado para llevarse a cabo a las 18:00 horas.

Tras un gran inicio de temporada, los nicolaitas lideran el sector con seis puntos, luego de ganar los primeros dos compromisos, además acumulan ocho tantos a favor y hasta el momento mantienen su portería imbatida.

Mientras que el cuadro uruapense es cuarto lugar de la clasificación con cuatro unidades tras una victoria y un empate, ha marcado tres tantos y ha recibido dos.