Egresados de la Universidad Tecnológica de Corregidora reciben títulos profesionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 07:44:46

Corregidora, Querétaro, 17 de abril del 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, encabezó la ceremonia de entrega de títulos profesionales a un grupo de 64 egresadas y egresados de las distintas carreras que ofrece la institución.

En un acto que reconoce el esfuerzo, la dedicación y la constancia de quienes concluyeron satisfactoriamente su formación académica.

Durante su mensaje, el rector Alberto Lugo destacó que, con esta entrega, se alcanzó un total de dos mil 210 egresadas y egresados titulados a lo largo de 15 generaciones de los cinco programas de Técnico Superior Universitario (TSU) y nueve generaciones de Ingenierías.

Asimismo, señaló que la UTC continúa impulsando acciones para que quienes aún no han concluido su proceso de titulación puedan obtener este documento indispensable para su desarrollo profesional.