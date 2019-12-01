Docentes de la UAG se actualizan en metodologías y técnicas educativas 

Guadalajara, Jalisco, 1 de septiembre del 2025.- Docentes de nivel primaria, secundaria y preparatoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) participaron en el II Congreso Académico, un foro en el que los académicos se actualizaron en diversos temas educativos, metodologías y bienestar de jóvenes.

El Ing. José Antonio Barriga de la Torre, Subsecretario Académico de Soporte de la UAG compartió un mensaje de bienvenida a los asistentes en el que invitó a reflexionar sobre el sentido profundo de la labor educativa.

“Los corazones jóvenes buscan dirección, propósito y sentido y los maestros son ejemplo de inspiración, pero también de vulnerabilidad. Su papel en la sociedad se vuelve insustituible, y su responsabilidad como formadores es guiar con conciencia, compromiso y humanidad”, apuntó.

La Dra. Elvira Zorrero Lara, Directora Académica del Sistema de Educación Básica y Media Superior, inauguró el evento que se realizó en el Instituto de Ciencias Biológicas de la UAG y apuntó la importancia de actualizarse no sólo en la enseñanza, sino también en cómo relacionarse con los jóvenes y los problemas que los asechan día a día.



Fortalecer lo humano

En este foro se tuvieron diversas actividades como conferencias: "Adicciones y patrones de riesgo", "Legal: actualización en la interacción con alumnos, padres de familia y redes sociales", "Aplicando metodologías activas en el aula-compendio".

También conferencias: "Deporte, buenos hábitos y necesidades educativas especiales".

También hubo Onboarding UAG y trabajo colegiado y talleres en ambas ocasiones.