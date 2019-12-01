Destina SEDEQ 64 mdp para proyectos en Bachillerato y Universidades

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) destina 64 millones de pesos para impulsar proyectos estratégicos en bachillerato y Universidades públicas del Gobierno del Estado, además de atender las necesidades materiales, académicas y tecnológicas de cada plantel, informó la titular de la dependencia, Martha Soto.

“Gracias a la implementación de este programa, en los últimos tres años hemos logrado intervenir el 90 por ciento de los planteles de Educación Media Superior así como las seis Universidades Estatales, consolidando así una política educativa que impulsa el fortalecimiento institucional en todo Querétaro”, destacó.

En esta edición se beneficia a 56 planteles de nivel bachillerato, de los tres subsistemas estatales: el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ), el Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), y Telebachilleratos Comunitarios.

Mediante este recurso también se definieron intervenciones que benefician a las seis universidades estatales: Aeronáutica en Querétaro (UNAQ); las Tecnológicas de Corregidora (UTC), de Querétaro (UTEQ) y de San Juan del Río (UTSJR), así como las Politécnicas de Querétaro (UPQ) y de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

Como parte del proceso de asignación de recursos, los directores de planteles y rectores de las Universidades presentan sus proyectos, los cuales son evaluados ante autoridades de la SEDEQ y externas. Los fondos son utilizados para implementar proyectos destinados a mejorar la infraestructura y fortalecer la calidad educativa, beneficiando a las comunidades académicas, distribuidas en 16 municipios del Estado de Querétaro.