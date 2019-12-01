Destacados nicolaitas recibirán la presea "Vasco de Quiroga" 2026

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Las doctoras Rocío del Carmen Luna Urdaibay, Carmen Martínez Genis y Rubí de María Gómez Campos, así como el doctor Francisco Alfredo Saavedra Molina y el ciudadano Simón Fernando Chávez Hernández serán condecorados con la Presea “Vasco de Quiroga” 2026 que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Lo anterior, luego de que en sesión del Consejo Universitario encabezado por la rectora Yarabí Ávila González, se votara a favor de dichas propuestas.

Cabe señalar que a través de este galardón se reconoce la destacada trayectoria de trabajadoras y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios, el cual se entrega desde el año 2017.

Durante la sesión, el coordinador de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Presea “Vasco de Quiroga”, Víctor Solorio Reyes, compartió al pleno los dictámenes respectivos, por lo que tras la votación, en cuanto a la Trayectoria Destacada en Investigación Científica o en Desarrollo Tecnológico, el galardón será entregado al doctor Francisco Alfredo Saavedra Molina.

Respecto a la Trayectoria Destacada en Creación, Promoción, Gestión y Difusión de la Cultura y las Artes, será para las doctoras Rocío del Carmen Luna Urdaibay y Carmen Martínez Genis, en tanto, la Trayectoria Destacada en la Defensa de los Derechos Humanos, del Medio Ambiente o en Actividades en Beneficio de la Sociedad Michoacana, será para la doctora Rubí de María Gómez Campos, y en cuanto a la Trayectoria Destacada como Trabajador Administrativo y Manual de la UMSNH, el reconocimiento lo recibirá el ciudadano Simón Fernando Chávez Hernández.

La Presea “Vasco de Quiroga” será entregada el próximo 01 de mayo, en sesión solemne del Consejo Universitario presidido por la rectora Yarabí Ávila.