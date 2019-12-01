Destacado desempeño de las nicolaitas les da su pase al Torneo de la Luna  

Destacado desempeño de las nicolaitas les da su pase al Torneo de la Luna  
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:13:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Debido al gran desempeño y buen nivel futbolístico que han mostrado las jugadoras del Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil, tres de sus integrantes fueron convocadas al Torneo de la Luna, certamen en el que juegan las mejores futbolistas Sub 21 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).  

La defensa y capitana, Kenia Guadalupe Pérez Rodríguez, la mediocampista, Evelin Chantal Yépez Calderón, y la delantera, Sofía Medina Ávalos, forman parte de la selección del Grupo 5 de la Liga TDP, llamada Elvira Aracén, para este certamen. Además, el estratega nicolaita, Francisco Farfán, funge como auxiliar técnico de este representativo. 

Las tres jugadoras son base importante del cuadro nicolaita, que marcha como sublíder del sector 5. Kenia Pérez ha jugado en siete de los nueve encuentros y acumula 596 minutos, Evelin Yépez ha participado en ocho juegos, suma 709 minutos y ha marcado tres goles, mientras que Sofía Medina ha estado presente en ocho encuentros, tiene 552 minutos y marcado siete goles. 

Cabe mencionar que en el Torneo de la Luna participan ocho equipos, entre los que se encuentran selecciones de los distintos grupos de la TDP, así como otros invitados, se juega en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca y tiene como objetivo principal dar visibilidad al talento femenino y acercar a las jugadoras a proyectos de divisiones superiores. 

En esta ocasión, la fase de grupos se jugará del 15 al 17 de diciembre, la semifinal está programada para el 18 del mismo mes y la gran final se jugará el 19 de diciembre.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por prender pirotecnia, incendio consume árbol de Navidad en Tula, Hidalgo
Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán
Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido
Salvador Escalante, Michoacán: Accidente vehicular en la Siglo XXI, deja una persona sin vida y un herido 
Más información de la categoria
Sheinbaum rompe récord… de policías asesinados: Suman 426 uniformados abatidos en el “segundo piso de la 4t”; Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, los más violentos 
Es vinculado a proceso el exsecretario de Educación de Sonora
Golpe al crimen en Michoacán: rescatan a dos secuestrados y detienen a tres sujetos armados tras operativos militares
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Comentarios