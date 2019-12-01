Destacado desempeño de las nicolaitas les da su pase al Torneo de la Luna  

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Debido al gran desempeño y buen nivel futbolístico que han mostrado las jugadoras del Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil, tres de sus integrantes fueron convocadas al Torneo de la Luna, certamen en el que juegan las mejores futbolistas Sub 21 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

La defensa y capitana, Kenia Guadalupe Pérez Rodríguez, la mediocampista, Evelin Chantal Yépez Calderón, y la delantera, Sofía Medina Ávalos, forman parte de la selección del Grupo 5 de la Liga TDP, llamada Elvira Aracén, para este certamen. Además, el estratega nicolaita, Francisco Farfán, funge como auxiliar técnico de este representativo.

Las tres jugadoras son base importante del cuadro nicolaita, que marcha como sublíder del sector 5. Kenia Pérez ha jugado en siete de los nueve encuentros y acumula 596 minutos, Evelin Yépez ha participado en ocho juegos, suma 709 minutos y ha marcado tres goles, mientras que Sofía Medina ha estado presente en ocho encuentros, tiene 552 minutos y marcado siete goles.

Cabe mencionar que en el Torneo de la Luna participan ocho equipos, entre los que se encuentran selecciones de los distintos grupos de la TDP, así como otros invitados, se juega en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca y tiene como objetivo principal dar visibilidad al talento femenino y acercar a las jugadoras a proyectos de divisiones superiores.

En esta ocasión, la fase de grupos se jugará del 15 al 17 de diciembre, la semifinal está programada para el 18 del mismo mes y la gran final se jugará el 19 de diciembre.