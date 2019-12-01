Destaca Secretaría de Educación de Querétaro disminución de abandono escolar en bachilleratos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 07:47:29

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La secretaria de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, se reunió con autoridades educativas estatales de bachillerato general y tecnológico, así como Formación para el Trabajo.

Lo anterior con el objetivo de analizar los indicadores educativos del Plan de Desarrollo Estatal y Programa Sectorial de Educación 2021-2027, en donde destaca la disminución de abandono escolar a 9.1 puntos porcentuales, lo que representa dos puntos dos menos respecto al ciclo escolar anterior.

Otros indicadores a resaltar son: reprobación, donde se tuvo una disminución de cinco punto cuatro puntos porcentuales.Así como eficiencia terminal, donde se tuvo un incremento de 10 punto cuatro puntos porcentuales.

Cabe resaltar que actualmente se tiene una matrícula estatal de 99 mil 28 estudiantes de este nivel.