Destaca Mauricio Kuri aportación educativa de la CBENEQ en su 140 aniversario

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- La primera tarea de nuestro gobierno para el desarrollo social es, y será, la educación, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la conmemoración del 140 aniversario de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro (CBENEQ). En el acto, el mandatario reconoció la preparación y vocación de las y los egresados, a quienes convocó a continuar fortaleciendo la educación en la entidad.

Refirió que hablar de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”, es hablar de una de las instituciones educativas más importantes en el Bajío y en todo el país. También, dijo, es hablar de un semillero de maestras y maestros, que conforman un sólido cimiento en el proceso educativo del estado y que han acompañado el desarrollo académico de muchas generaciones.

Mauricio Kuri felicitó a sus casi cuatro mil estudiantes, a los docentes y a todo el personal administrativo por ser parte de la historia viva de esta gran institución, por abrir nuevos horizontes por medio de su vocación; por generar más oportunidades y por crear un clima de paz, desarrollo, arraigo, orgullo y comunidad en Querétaro.

“Estamos en los primeros lugares en todo. En lo que me digan: seguridad (…) política, Estado de Derecho, deporte, educación, salud, creación de empleo (…) Pero eso no se da solamente por efectos sin acuerdo; se da en la medida en que todos juntos estemos trabajando para buscar aspirar a ser el mejor estado del mundo, a tener los mejores estudiantes del mundo, porque en un mundo cada vez más competitivo necesitamos darles todas las herramientas, empezando por la herramienta más importante de todas, que es la herramienta de los valores”, apuntó.

Detrás de todos estos logros, expresó, está su esfuerzo cotidiano, su fortaleza institucional y su compromiso ejemplar con la formación docente. En este tenor, reiteró el llamado a llevar la educación de Querétaro al siguiente nivel, con políticas públicas responsables; profesores capaces y comprometidos; estudiantes que avanzan y concluyen sus estudios, y con una sociedad que cree y apuesta por la educación de calidad.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, destacó que Querétaro se ha consolidado como una potencia educativa, al señalar que uno de cada tres estudiantes de educación superior elige esta entidad para continuar su formación académica, lo cual, expuso, es reflejo de la calidad educativa que se ofrece en el estado.

“Esto nosotros lo venimos presumiendo, pero es gracias al trabajo, sí, de los estudiantes; finalmente ese es nuestro objetivo principal, pero, sobre todo, a las bases de nuestros maestros y nuestras maestras, por eso le apostamos mucho a este grandísimo semillero que hoy cumple 140 años y le seguiremos apostando. En Querétaro no se cierran carreras de licenciatura en la Escuela Normal; en Querétaro más bien, las fortalecemos”, subrayó.

Durante su mensaje, el director general de la CBENEQ “Andrés Balvanera”, Israel Pérez Perales, invitó al Gobernador a sentirse orgulloso de una visión institucional que inició en 1886, y que a lo largo de su historia ha contribuido a la formación de más de 18 mil docentes, con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

“Hoy contamos con un alumnado de tres mil 911 alumnos entre educación básica, licenciatura y posgrado. Hoy, después de 140 años, estamos trabajando juntos para el estado. Señor Gobernador, siéntase orgulloso de esta escuela, porque 140 años después seguimos siendo orgullo CBENEQ”, mencionó.

El secretario académico de la CBENEQ “Andrés Balvanera”, Edgar Emanuel Olvera Pantoja, presentó una semblanza histórica de la institución, en la que recordó que en 1864, Andrés Balvanera Martínez fundó el Colegio de “San Luis Gonzaga”, donde acompañó e instruyó a niñas y niños en edad escolar durante su formación primaria. Asimismo, de manera particular y s e l e c t i v a, capacitó a quienes mostraron vocación por la docencia para seguir con la noble misión del magisterio.

Posteriormente, el 20 de enero de 1886, con asistencia del entonces Gobernador, se inauguró la Escuela Normal del Estado; mientras que el inmueble que actualmente alberga a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera” fue entregado los días 14 y 15 de septiembre de 1975.

En el marco de la celebración fue develada una placa conmemorativa por el 140 aniversario de la CBENEQ, que se ha consolidado como una de las instituciones formadoras de docentes más importantes de la región y del país, dejando una huella profunda en la educación de Querétaro.