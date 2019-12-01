Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) expresó su reconocimiento a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por su participación en el proceso histórico de auscultación que derivó en la designación del doctor Miguel Ángel Villa Álvarez como rector definitivo para el periodo 2026-2030.

La ANUIES destacó que este ejercicio, desarrollado con apego a la normativa universitaria, representa un paso significativo en el fortalecimiento de la vida democrática y el ejercicio de la autonomía universitaria.

La Asociación felicitó al rector Miguel Ángel Villa Álvarez y le deseó el mayor de los éxitos en la encomienda que inicia, “con la certeza de que el diálogo, la pluralidad y la colaboración institucional contribuirán al fortalecimiento de la Casa de Hidalgo y de la educación superior en México”, detalló el organismo.