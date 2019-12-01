Después de años, se nos ha hecho justicia laboral en gestión de Yarabí Ávila: Docentes de la Facultad de Derecho

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- Tras recibir su nombramiento de materias definitivas, profesoras y profesores de asignatura B e interinos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) coincidieron que después de años de espera, se les ha hecho justicia laboral, en la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

Durante el acto de entrega de dicho documento que forma parte del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico, la rectora manifestó su satisfacción de que se vea cristalizado este momento, al referir que el que las maestras y maestros reciban su nombramiento representa el patrimonio de ellos y de sus familias.

“Esta historia que el día de hoy ustedes tienen en sus manos no es reciente, ya tiene tiempo que habían buscado precisamente esta fortaleza patrimonial, digámoslo de alguna manera, y que no habría sido posible si un conjunto de personas no hubieran tenido esa valentía y esa decisión por hacerlo”.

La rectora precisó que este programa nació en el año 2023 y muchas de las facultades iniciaron el proceso en el año 2024, en donde se ha avanzado de manera significativa, pero en la Facultad de Derecho no se había podido concretar, sin embargo, finalmente se lleva a cabo esta acción en beneficio de las y los maestros.

En este sentido, reconoció la labor de la directora provisional, Leticia Padilla Gil, para que diversos trámites se realicen en la dependencia, entre ellos, el rezago del pago de alrededor de 800 asignaturas a profesores, así como la entrega de nombramientos de materias definitivas.

Ávila subrayó que la invitación a participar en este programa se le hizo a toda la comunidad docente de la facultad, y participó quien así quiso hacerlo, al tiempo que solicitó a las y los profesores de la dependencia a unirse por el bienestar de toda la planta docente, “sigamos organizados para poder sacar el siguiente concurso, de tal manera que ustedes sigan avanzando, yo siempre he señalado que lo que pertenece a la Universidad, pertenece a su comunidad”. De igual forma, reconoció la disposición del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) para poder concretar esta acción.

Por su parte, la directora provisional de la Facultad de Derecho, Laura Leticia Padilla Gil, indicó que el acceso a materias definitivas brinda certeza jurídica, fortalece la estabilidad laboral y permite a las y los docentes proyectar su desarrollo profesional y personal con mayor tranquilidad y confianza, “con este programa nuestra Universidad reafirma los valores que le dan identidad, el compromiso con su comunidad, la justicia y el fortalecimiento de los derechos laborales y sobre todo el profundo humanismo que la distingue”.

En su turno, la profesora Amalia Ocaña Coronel, en representación de la planta docente, agradeció la entrega de los nombramientos de asignaturas definitivas, al referir que generan estabilidad y certeza laboral, tras señalar que maestras y maestros esperaron cinco, 10, 15, 20 o hasta 27 años para tener esta oportunidad.

Administraciones venían, administraciones se fueron, añadió, y nunca pudimos ver ese sueño hecho realidad, de tener siquiera en algunos casos una materia definitiva, y todos los que estamos aquí sabemos lo que implica el tener por lo menos una materia definitiva, y todos los que estamos aquí anhelamos no solamente tener esa materia o esa materia y media, sino aspiramos a tener ese tiempo completo.

Reconoció a la rectora Yarabí Ávila por impulsar el Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico, “seguimos teniendo esa confianza en usted, porque hoy es un paso que estamos dando todos gracias a ese compromiso cumplido, usted vino a hacernos justicia a muchos maestros que hasta el día de hoy como lo he comentado no habíamos logrado el objetivo que muchos de nosotros tenemos, lograr un tiempo completo, lograr una materia más, o dos materias más”.