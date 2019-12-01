Desde las aulas se gesta la paz en Michoacán, pronuncia Yarabí Ávila en Apatzingán 

Apatzingán, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) asume con orgullo su rol como el corazón intelectual del Plan Michoacán y de muchas otras acciones que permiten generar sueños y esperanzas, estamos ampliando la matrícula, descentralizando la oferta educativa y elevando la cobertura porque partimos de una premisa innegociable, el joven o la joven en el aula universitaria es un joven que hemos arrebatado a las filas de la delincuencia”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al encabezar el acto con motivo del 50 aniversario de la Escuela de Enfermería de Apatzingán.

Desde esta trinchera, añadió, en este municipio, refrendamos el compromiso de evaluarnos para mejorar, acreditarnos para garantizar la calidad e investigamos para resolver los problemas reales de nuestra gente.

Ante las y los docentes, administrativos y estudiantes de la dependencia académica, Yarabí Ávila felicitó a la comunidad por estas cinco décadas de historia, al tiempo que refrendó el apoyo para que el plantel siga creciendo. “Hoy estamos en Tierra Caliente, el corazón histórico de Apatzingán, cuna de nuestra Constitución, para honrar 50 años de devoción exclusiva al cuidado de la vida humana”.

Acompañada de la directora de la Escuela de Enfermería de Apatzingán, María del Rocío Soria García, la rectora Indicó que la Enfermería es por definición cultura de paz en acción, tras referir que la verdadera revolución pacificadora que se anhela no se libra con confrontación, se gesta en aulas universitarias y se consolida en la calidez de un centro de salud.

Nuestros ideales nicolaitas, del humanismo, agregó, son de práctica diaria, cada egresado y egresada de nuestra escuela, que decide quedarse en Apatzingán, que se va a las comunidades más alejadas de la sierra o de la costa está desactivando la violencia a través del cuidado, ustedes son el antídoto contra la desesperanza.

La rectora sostuvo que 50 años no solamente son una cifra, son generaciones que encontraron en la educación una oportunidad para transformar su destino, son cinco décadas en los que esta escuela ha sido refugio, esperanza y motor del cambio para miles de jóvenes de Apatzingán, de municipios vecinos y de toda Tierra Caliente.

“Hoy, al conmemorar este 50 aniversario debemos hacer una pausa para reflexionar en el contexto en el que nos encontramos, Michoacán vive momentos de definición histórica, se habla mucho de pacificación, de reconstrucción del tejido social, de recuperar la tranquilidad en nuestras calles y por supuesto en nuestros hogares, y yo les pregunto, ¿quiénes son los verdaderos arquitectos de esa paz cotidiana?, pues somos todos nosotros, todos ustedes”, enfatizó.

Ávila apuntó que durante 50 años esta Escuela ha sido un faro de estabilidad y ha demostrado que la educación pública y autónoma es la herramienta más poderosa para la justicia social, “cada joven que cruza estas aulas tiene en sus manos no sólo un título futuro sino también una alternativa frente a las dinámicas que lastiman a nuestra sociedad”.

Indicó que las y los enfermeros tienen un impacto profundo, al referir que están en las clínicas rurales, donde nadie más llega, en los hospitales generales enfrentando emergencias complejas y en campañas de salud, “pero hablar de Enfermería en Michoacán es en gran medida hablar de mujeres, mujeres valientes, decididas, disciplinadas, que han sostenido hospitales enteros, que han cuidado generaciones”.

La rectora convocó a continuar trabajando en unidad para que la educación siga siendo la mayor oportunidad para la juventud y la mayor respuesta frente a los desafíos de Michoacán, “en nuestras manos está la posibilidad de construir un camino distinto al de la violencia y a todo aquello que puede destruir nuestra vida y la de nuestros jóvenes, la educación sigue siendo la primera línea de defensa y el puente más sólido para un futuro digno”.

Querida comunidad de esta Escuela de Enfermería, añadió, que este aniversario de oro sirva para renovar nuestro pacto sagrado con la sociedad, sigan siendo ese ejército de paz vestidos de blanco, sigan cuidando Apatzingán con el orgullo de ser nicolaitas.