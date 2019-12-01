Descarta Yarabí Ávila intención de reelegirse o aplazar su periodo en la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, descartó que tenga la intención de reelegirse o de aplazar su periodo al frente de la casa de estudios.

“Mi nombramiento es claro, y es hasta el 8 de enero del 2027, me parece que para hacer las transformaciones cuando se quiere no se necesitan más días, lo que se necesita es tener fuerzas desde el primer día, el ánimo y la valentía para poder transformar la Universidad”.

En rueda de prensa, recalcó que nunca hubo tal intención, ya que de haber sido así, desde el momento que se realizó la reforma al Estatuto Universitario se habría establecido la reelección o bien cuando se actualizó la Ley Orgánica, “sin embargo tampoco lo hicimos, por lo mismo, porque priorizamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nosotros estamos y seguimos caminando con la frente en alto porque lo que estamos haciendo es por el bien de nuestra Universidad”.

Precisó que la Ley Orgánica en el Artículo 19 señala con toda claridad que la rectora o rector durará en su encargo cuatro años, “el mío termina el 8 de enero, no dice que cuatro años y un día más o no admite prórroga alguna, también lo señala el Artículo 53 de nuestro Estatuto Universitario y lo establece palabra por palabra, lo digo sin rodeos, este mandato de una servidora termina el 8 de enero del 2027 y soy plenamente consciente de ello, ese día concluye mi función en la Casa de Hidalgo”.

Ávila enfatizó que los comentarios que hacen alusión a ampliar su permanencia en la UMSNH, no tienen soporte alguno. Al tiempo que compartió que el trabajo que se ha desarrollado en la Universidad Michoacana durante este periodo ha sido lo más honesto, leal y ejerciendo el recurso de manera correcta y transparente.

“Hemos pagado deudas de administraciones pasadas, gracias a muchos embates pero también a la justicia que decidimos hacer a muchas personas que estaban esperando precisamente eso”.

La rectora refrendó que el trabajo en equipo ha sido fundamental en su administración, y que gracias a ello se han podido tener importantes logros, por lo que agradeció la confianza que se ha tenido en esta gestión, en la que se ha tratado de dar y hacer lo mejor por la Universidad Michoacana, “por ese cariño y el agradecimiento que le tenemos a nuestra Máxima Casa de Estudios”.