Descarta Abogado de la UAQ que se use recursos del fideicomiso para proyectos

Querétaro, Qro. a 18 de febrero de 2026.- El abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), José Antonio Montes de la Vega aclaró que el fideicomiso de los trabajadores de la universidad tiene la función de garantizar que los pensionados y jubilados puedan seguir cobrando el recurso del fideicomiso, por lo que nuevamente descartó que se vaya a usar para programas o pago de salarios.

Explicó que el comité técnico dialogó con la fiduciaria que es Banorte y determinaron que ya era prudente iniciar el uso del fideicomiso, porque de lo contrario ya no habría quien lo reclame.

“Derivado del propio contrato de fideicomiso el comité técnico de manera muy responsable en base a estado de estudios actuariales platicó con la fiduciaria que es Banorte y determinaron que ya era prudente empezar a iniciar el uso del del fideicomiso porque si no podríamos caer en la paradoja de que ya no habría quien lo reclamara y son fondos que entonces se no se no se son inutilizables, porque el propósito de un fideicomiso es inamovible, una vez que se crea un fideicomiso y le creas un fondo, ese fondo debe cumplir exclusivamente para que el cual fue creado”, dijo.

Afirmó que hay desinformación y confusión sobre el uso del recurso económico para pagar proyectos de la universidad o salarios, situación que es falsa y atribuyó a crear presión en medio de las negociaciones entre la UAQ, el Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ), y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAQ (STEUAQ).

“El fideicomiso únicamente tiene la función de garantizar que todos los pensionados y jubilados, hasta el último de ellos y de sus herederos puedan seguir cobrando este recurso que es de ellos, que es del fideicomiso”.

Confirmó que hasta la fecha se han interpuesto 15 amparos y semanalmente llegan nuevos, los cuales han sido desestimados por las autoridades.

“Todos los amparos que han presentado, muchos les han sido desechados, otros ya les han sido sobreseídos y los que están en proceso, hay que recordar los términos para la presentación del informe previo y del informe justificado, de ahí depende que el juez autorice la suspensión provisional o da la definitiva, se las ha negado todas, normalmente cuando esto ocurre, cuando viene la sentencia en lo en lo en el fondo es pues te niego el amparo porque no hay ningún acto de autoridad”.

Llamó a los trabajadores que tengan alguna duda a acercarse a la oficina del Abogado General para solicitar información sobre el fideicomiso y los procesos que han solicitado algunos empleados.