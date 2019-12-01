Dan bienvenida a estudiantes de medicina con la imposición de Batas Blancas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 07:27:33

Guadalajara, Jalisco, 1 de septiembre del 2025.- La Ceremonia de Imposición de Batas Blancas es uno de los momentos más significativos en la vida de los estudiantes de Medicina y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) celebró esta ceremonia en honor a los alumnos de nuevo ingreso, en los que se destacó el profundo simbolismo de esta prenda: más que un uniforme, es un compromiso con la verdad, la ética, la generosidad y el respeto por la vida.

En cada ceremonia, padres, familiares y amigos fueron testigos del instante en que los futuros médicos recibieron la prenda que los distinguirá a lo largo de su formación profesional y en el ejercicio de su vocación.

El simbolismo de la bata blanca

Durante el evento, se recordó que la bata blanca se convirtió, hace más de un siglo, en un distintivo internacional de los médicos.

Nació como un símbolo de pulcritud, humildad, sencillez e higiene, y hoy representa también el profesionalismo, la ciencia y el humanismo que caracterizan a quienes eligen esta noble profesión.

La Dra. Paola Orozco Hernández, Subdirectora Académica del programa de Medicina, explicó a los estudiantes que portar la bata implica no solo orgullo, sino también responsabilidad:

“Portar la bata blanca significa servir a los demás con valentía, honestidad y compromiso. Significa estar preparados para superar largas horas de estudio, guardias interminables y sacrificios personales, siempre con la convicción de que su vocación es ayudar y acompañar a quienes más lo necesitan”, explicó la Dra. Orozco Hernández.

Médicos valientes

El momento más emotivo llegó con el mensaje del Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, quien dio la bienvenida a los estudiantes como “queridos colegas médicos de vocación”.

Recordó que la bata blanca es “el distintivo de la vocación médica” y destacó que la Medicina no solo es ciencia, sino también una manifestación de humanismo.

“La Medicina es una profesión valiente, porque a pesar de las dificultades, a los médicos les gusta ayudar, servir y acompañar en todo momento la recuperación de un enfermo y la prevención de la enfermedad”, expresó el Vicerrector.

Asimismo, dirigió un mensaje especial a los familiares, agradeciéndoles la confianza en la UAG y su acompañamiento en el proceso de formación de los futuros médicos.

Una universidad con legado y visión de futuro

La UAG, primera universidad privada de México y única en el mundo fundada por estudiantes en defensa de la libertad educativa, demostró con este evento su misión de formar líderes humanistas, innovadores y comprometidos con la sociedad.

Con más de 140 mil egresados que ejercen en todo el mundo, la UAG camina rumbo a su centenario con la visión de convertirse en la institución que más contribuya al desarrollo y progreso de México y de la sociedad global.