Culmina fase intensiva de Consejo Técnico Escolar en educación básica de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- Previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026 y acorde con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, clausuró los trabajos académicos correspondientes a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que se capacitó a 14 mil 58 maestras y maestros en dos mil 114 escuelas públicas de educación básica en la entidad.

La titular de la USEBEQ intercambió puntos de vista y escuchó las necesidades de las y los docentes, a quienes refrendó el respaldo del gobernador Mauricio Kuri González, para acercar a las comunidades escolares los apoyos educativos, siempre en busca de la igualdad de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes.

“Desde el Gobierno del Estado estamos comprometidos con el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, trabajando en esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar con estrategias didácticas para fortalecer su educación en un ambiente auto organizado, que busque cambiar sus vidas, tocar sus corazones y acercar el conocimiento con igualdad de oportunidades", detalló.

La Coordinadora General reconoció al CTE como el espacio de trabajo óptimo para continuar con el análisis y las reflexiones en torno a los programas sintéticos, diseñando las estrategias didácticas y metodológicas para fortalecer y consolidar, desde el inicio del nuevo ciclo escolar, los aprendizajes fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, siempre con el acompañamiento y trabajo colaborativo de las madres y padres de familia.