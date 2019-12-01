Continúa abierta la inscripción a la Carrera Atlética Nicolaita 2026

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Cada vez falta menos para vivir una de las grandes fiestas deportivas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que la institución invita a las y los corredores a aprovechar los últimos días de inscripción a la 13ª Carrera Atlética Nicolaita, que se realizará el próximo domingo 25 de octubre.

En el marco del 109 aniversario de su fundación, la Máxima Casa de Estudios en Michoacán convoca a estudiantes, docentes, personal administrativo, atletas de otras instituciones de educación superior, clubes deportivos y público en general a sumarse a esta competencia que promueve la actividad física, la convivencia familiar y el orgullo de pertenecer a la comunidad nicolaita.

Debido a que el cupo está limitado a mil 500 participantes, se invita a las y los interesados a realizar el registro cuanto antes mediante la plataforma https://levelraces.com/inscripcion-carrera-umsnh-2026/. La competencia contará con dos recorridos, de 5.5 y 11 kilómetros con una bolsa de premiación de 31 mil pesos para la categoría libre, en ambas ramas.

Todas las personas inscritas recibirán un kit que incluye playera deportiva conmemorativa, número de corredor y chip electrónico, la entrega se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, en el Auditorio de Usos Múltiples.

El costo de inscripción es de 360 pesos para estudiantes, trabajadoras, trabajadores, profesoras y profesores de la UMSNH, y de 420 pesos para deportistas externos, para más información enviar un mensaje de WhatsApp al 443 351 4508 o bien a través del correo electrónico dpto.deporte.universitario.infraestructura.deportiva.sdceu@umich.mx.