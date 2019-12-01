Continúa abierta convocatoria a beca para estudiantes hasta el 4 de septiembre: Chepe Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 13:24:49

Corregidora, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- La convocatoria para que estudiantes de primaria, secundaria y universidad puedan acceder a una beca, estará abierta hasta el próximo 4 del mes en curso, confirmó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

“Continúa abierta la convocatoria para la segunda etapa de entrega de becas dirigidas a estudiantes; en esta ocasión, se amplió el beneficio para jóvenes que cursan estudios en universidades privadas”.

Detalló que en la primera etapa se destinaron 15 millones de pesos; sin embargo, en esta segunda etapa se busca ampliar la cobertura para garantizar que las y los estudiantes de Corregidora puedan continuar con su formación académica.

“Solo en la primera etapa entregamos cerca de 9 mil becas y en esta segunda vamos por más, y como lo prometimos, ahora también aplica para los jóvenes de Corregidora que estudian en universidades privadas. En nuestro municipio seguimos impulsando tus sueños, siempre A Paso Firme”.

Refirió que las y los interesados podrán realizar su registro en la página https://corregidora.gob.mx/portal/becas2025/, en el apartado “Educación A Paso Firme (2025 Segunda Etapa)”. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 4 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, los beneficiarios que cursan el nivel primaria pueden recibir una beca de 910 pesos, de secundaria mil 80 pesos, de excelencia primaria mil 820 pesos, de excelencia secundaria 2 mil 80 pesos y de universidad 2 mil 500 pesos.