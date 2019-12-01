CONALEP Michoacán tendrá tres nuevas carreras

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 15:18:47

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (CONALEP), contará con tres nuevas carreras para el próximo ciclo escolar.

Al respecto, el director del subsistema, Osvaldo Ruiz Ramírez, indicó que entre las nuevas alternativas académicas se encuentra la de Inteligencia Artificial.

En entrevista, apuntó que el objetivo de estas expansiones es no solo atraer a más jóvenes, sino también mejorar los indicadores de retención estudiantil en la institución con programas académicos atractivos para la población estudiantil.

En cuanto a la captación de estudiantes, el CONALEP Michoacán tiene fijada una meta para el inicio del ciclo escolar en agosto próximo de 12 mil 500 jóvenes.

Actualmente, la matrícula se mantiene cerca de los 11 mil 250 estudiantes. Ruiz Ramírez destacó que se ha logrado reducir significativamente la deserción escolar (desafiliación), que antes ascendía a más de mil jóvenes por semestre, principalmente por causas económicas o académicas.

"Cuando llegamos teníamos 51 por ciento de eficiencia terminal, hoy tenemos 63 por ciento, más de 10 puntos de mejora. Y vamos a cerrar en 81 por ciento al término de esta administración", detalló el funcionario estatal.