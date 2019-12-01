Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- En apego a los principios de transparencia inició este día, a las 8:00 horas, la jornada de auscultación para la elección de la rectora o rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), un ejercicio de participación democrática que fortalece la vida institucional de la Máxima Casa de Estudios del estado.

Desde las primeras horas del arranque del proceso, integrantes de la Comisión Especial para la Elección de Rectora o Rector de la UMSNH para el periodo 2027-2031 realizó recorridos por las diferentes dependencias para supervisar el desarrollo de esta actividad, en la que la comunidad nicolaita tiene la oportunidad de expresar libremente su opinión y participar en una decisión fundamental para el futuro de la Universidad Michoacana.

Para dar fe y legalidad del procedimiento, se contó con la presencia de la notaria Pública adscrita Número.25, Alejandra Hernández Guzmán, de igual forma participaron como observadores externos representantes del Colegio de Arquitectos de Michoacán, A.C., y del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C., quienes acompañan el desarrollo de la jornada.

Tras informar que la auscultación comenzó puntualmente y se desarrolla de manera normal en las distintas dependencias universitarias, la coordinadora de la Comisión Especial, Rosa Vanessa Sánchez Ojeda, destacó que la presencia de observadores externos y de la fedataria pública contribuye a fortalecer la transparencia y seguridad del proceso, al tiempo que, hizo una invitación a toda la comunidad nicolaita a participar en la jornada que se realiza este día, al referir que es un hecho histórico e inédito para la UMSNH.

“Tengan la seguridad de que estamos llevando las cosas de la mejor manera para garantizar que su opinión sea tomada en cuenta”, expresó.

La jornada de auscultación permanecerá abierta hasta las 18:00 horas de manera híbrida, con el propósito de facilitar la participación de los distintos sectores de la comunidad nicolaita tanto en la ciudad de Morelia como en el interior del estado.

Cabe señalar que para emitir su opinión de manera electrónica, las y los universitarios pueden ingresar a la página oficial de la Universidad, www.umich.mx, utilizando su correo electrónico institucional.

En la modalidad presencial, el personal de la Administración Central podrá participar en la casilla instalada en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC), mientras que las y los integrantes de las comunidades académica, administrativa y estudiantil podrán hacerlo en las casillas ubicadas en sus respectivas escuelas, facultades e institutos.